¡Atención! A partir de esta fecha empezarán a abrir todos los restaurantes de Bogotá

Los 48.000 restaurantes de Bogotá deberán estar registrados en la plataforma de reactivación económica, donde quedarán explícitos sus protocolos de bioseguridad para iniciar operaciones. Una vez obtengan el permiso, solo les resta esperar el día de la reapertura.

Según la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Carolina Durán, esta fecha será el jueves de la próxima semana. "Ningún restaurante, ni pequeño ni grande, puede abrir este fin de semana. Todos podrán abrir, previo registro y carta de validación, a partir del 3 de septiembre", le indicó la secretaria a Noticias Caracol.

Lea también: Cómo funciona el protocolo para restaurantes y plazas de comida en Bogotá

De acuerdo con Durán, uno de los objetivos del registro en la plataforma es tener información sobre los empleados. En caso de que surja algún contagio, se podrá hacer un cerco epidemiológico de manera más precisa.

"También son importantes las capacitaciones. Esto es por el bien de los comensales y de los restauranteros. Si no se capacitan, si no pasan por la plataforma y si no obtienen su permiso, no pueden abrir", añadió la funcionaria.

Los restaurantes que estén prestando servicio antes de la fecha permitida y sin los permisos requeridos podrán recibir sanciones, multas y hasta cierres.

"En las zonas donde tenemos restaurantes a cielo abierto, con que cierren uno cierran toda la zona. La repercusión más grande, aparte del contagio, es la mala publicidad que va a tener un restaurante que abra sin permisos", puntualizó la secretaria.

A partir de esta fecha empezarán a abrir todos los restaurantes de Bogotá

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.