(VIDEO) "Hágale": policía de Tránsito reta a motociclista a pelear en vía del noroccidente de Bogotá

Policía de Tránsito reta a motociclista a pelear en Bogotá.

En un video que circula en redes sociales se evidencia el nuevo caso de abuso de autoridad.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho se presentó en la localidad de Suba, cerca al humedal Juan Amarillo.

Al inicio del video, en una actitud retadora, el agente busca pelea: "Hágale, hágale que yo no me le voy pa' atrás, ¿cuál es el visaje que me quite la chaqueta?", le dice al motociclista, quién le responde que"solo gana de uniforme".

Mientras tanto, el acompañante del conductor, quien al parecer es su familiar, realiza el video e intenta calmarlo: "No se vaya a poner a agarrase- le dice- porque después nos embalan a nosotros".

Más adelante, se involucran otros uniformados y sin mediar palabra arremeten contra el joven y lo golpean. Según la denuncia, su acompañante también fue víctima de la agresión.

"Los encargados de la convivencia no pueden permitirse este tipo de actitudes frente a la ciudadanía, la policía está para conservar la paz y la tranquilidad no para incitar peleas", resaltó el representante Inti Asprilla tras compartir las imágenes

PUBLIMETRO logró establecer que el joven fue detenido porque, al parecer, se pasó un semáforo en rojo. Reconoce su error, sin embargo, hace la denuncia por la agresión física de la que él y su familiar fueron víctimas.

