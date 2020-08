En tan solo un minuto, montan la motocicleta en una grúa y se la llevan del lugar. Inmovilización de una moto sin aparente razón genera indignación en redes sociales.

En redes sociales se dio a conocer un video que está causando la indignación de más de un ciudadano.

La grabación permite ver el momento en el que, sin aparente motivo alguno, dos funcionarios de la Policía en compañía de una grúa, inmovilizan una motocicleta que se encontraba en el andén.

El hecho se registró a la altura de la carrera 10 con calle 65, en Bogotá, y fue dado a conocer por el periodista de CityNoticias Johnatan Nieto.

Con la viralización de la grabación las redes sociales han estallado con todo tipo de críticas al acto.

Algunos opinan que se trata de un procedimiento irregular, mientras otros apoyan el accionar.

No es procedimiento…. es Robo a plena de luz del dia y con complicidad del transito

Uds me van a disculpar pero el gran problema que hay en Colombia es la justificación de las infracciones Esa moto no debe estar estacionada allí por esa razón se la están llevando Puedo entender perfectamente que existen procedimientos excesivos pero no todo es culpa del policía

— Manny1201 (@MannyGarcia1201) August 28, 2020