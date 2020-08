FOTOS: Estos son los capturados por masacre de menores en Cali

La mañana de este viernes 28 de agosto, el presidente Iván Duque y el fiscal Francisco Barbosa se reunieron en Cali para anunciar dos capturas de los presuntos asesinos de cinco menores en el barrio Llano Verde.

El atroz crimen, que ocurrió la noche del 11 de agosto, habría sido cometido por tres personas. Hasta el momento, los capturados son Yeferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza, quienes trabajaban como vigilantes en el predio donde se cometió la masacre.

"Esta fue una investigación de filigrana. Desde ayer en la noche, monitoreamos las acciones que llevaron esta madrugada a la captura de los presuntos responsables del homicidio múltiple contra los cinco jóvenes. (…) Desde el primer momento prioricé este caso y designé un equipo de 54 funcionarios, entre fiscales, investigadores y criminalísticos", dijo el fiscal Barbosa.

Las capturas se lograron en dos operativos de registro y allanamiento. Según Barbosa, la investigación se resolvió con prontitud. "16 días bastaron para que el equipo investigativo lograra esclarecer los hechos y las capturas. (…) Estos detenidos serán puestos a disposición del juez de garantías para que responsan por el atroz crimen", añadió el fiscal.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que sigue en oferta una recompensa para quien aporte información que permita la captura de un tercer implicado.

"Invito a los dueños de la tierra a que cuando vayan a pagar la seguridad de su propiedad, no contraten empresas informales, que no estén registradas en la superintendencia de vigilancia, que no conozcan de dónde proceden… Estos asesinos habían sido contratados para, supuestamente, cuidar esta tierra. También quiero insistir en que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, y menos porque ha traspasado el predio a comer caña", indicó el mandatario.

Estos son los capturados por masacre de menores en Cali

