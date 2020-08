Víctima de las Farc rechaza abrazar a exguerrillera y vicepresidenta del Senado

En medio de un acto con la alcaldesa Claudia López, la víctima de las Farc se negó a abrazar a la senadora Sandra Ramírez "hasta que digan la verdad".

Este jueves, la alcaldesa Claudia López lideró un acto en el centro de memoria histórica de Bogotá. Este acto conmemoró el lanzamiento de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los cuales buscan desarrollar el acuerdo de paz con las Farc dentro del territorio de Bogotá.

En medio del acto, se encontraron Carmenza López, víctima de las Farc, y la senadora Sandra Ramírez, del partido Farc. La actual vicepresidenta del Senado invitó a doña carmenza a brindarle un abrazo, como símbolo de reconciliación.

“Con este gesto me iré tranquila, porque sé que sumercé nos ha perdonado. (…) También de corazón le pido perdón por el dolor que sufrió, por ese dolor que nosotros causamos en un momento”, dijo la congresista. “Le pido de corazón que nos vemos un abrazo de reconciliación”, insistió.

Aun así, la víctima de las Farc rechazó esta solicitud de la senadora. “Yo lo que quiero es que ustedes me digan la verdad coma me digan qué fue lo que pasó. Quiero una verdad justa, honesta, donde nosotros podamos sentirnos un poco en paz. Ese abrazo lo recibiré el día en que ustedes me digan la verdad”, señaló doña Carmenza.

La mandataria anunció la puesta en marcha de dos PDET: uno de carácter rural coma en la localidad de Sumapaz, y otro en el borde suroccidental de Bogotá, entre los límites de Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha.

Siga a Publimetro en Google News.