Acusan a este hombre por causar brutal abuso a su expareja

Un hombre identificado como Said Nieto Yépez fue capturado por las autoridades en Barranquilla por drogar, abusar sexualmente y propinarle varias cuchilladas a su expareja y madre de su hija, Mónica Patricia Ojeda Pabón, de 25 años.

Por estos episodios de maltrato la mujer había denunciado previamente a su agresor, sin embargo el pasado 25 de agosto, con engaños le aseguró a Mónica que iba a entregarle unos recursos para la manutención de hija pequeña, según publicó el diario El Heraldo.

La mujer y su hija acudieron a la casa de la madre de Nieto. Según contó la víctima esta se quedó en la sala a la espera de los recursos prometidos, pero el hombre le pidió que regresaran de nuevo. A lo que Mónica dijo que no rotundamente.

“Yo entré y me senté en la sala, y Said se llevó a mi hija para el último cuarto y le prendió el televisor distrayéndola con programas para niños. Cuando quedamos solos en la sala él me dice que volvamos, que reconsiderara las cosas y que dejara a mi actual pareja. Yo le manifesté que no”, aseguró la víctima al diario El Heraldo.

Fue entonces cuando el hombre la convenció de que le iba a ofrecer algo de tomar, que compró en una tienda del sector, ubicada en el barrio El Bosque.

Pero al tomar la bebida que le brindó, Mónica comenzó a sentirse desorientada y con somnolencia. Al despertar, horas después. estaba desnuda en una de las habitaciones con evidencias de abuso sexual.

“Él empieza a agredirme con un cuchillo de cocina, hiriéndome en varias partes del cuerpo: en el pecho, brazos, piernas, en la cara y en el cuello. Yo logré desarmarlo, pero él agarró una piedra grande y empezó a pegarme en la cabeza y en la cara hasta que me tiró de la cama”, detalló Mónica.

Con la ayuda de su hija pequeña, que alertada por los gritos de su mamá, fue en defensa de ella, la mujer sacó fuerzas para salir hasta la terraza de la casa, abrir la reja y buscar ayuda.

“Salí desnuda a la terraza. En esos momentos llega la Policía y me presta auxilio, si no él me hubiera asesinado. A él le dieron captura de inmediato. A mí me trasladaron hasta la Clínica Adela de Char”, lamentó la víctima.

Los residentes del sector al ver las heridas de la joven casi linchan a su agresor.

La mujer, tras ser valorada en el centro asistencial, recibió más de 10 puntos de sutura. Pese a que la víctima radicó su denuncia en la URI de la Fiscalía teme que su agresor pueda quedar en libertad.

Varias organizaciones contra la violencia de género en Barranquilla han rechazado este caso.

Un total de 24 mujeres han sido asesinadas en el Atlántico este año. 10 de estas muertes fueron catalogadas como feminicidio, según cifras de Medicina Legal.

Si desea buscar ayuda para la atención a mujeres puede llamar a estas líneas:

– Línea Nacional 155

– Policía Nacional 123

– Línea Fiscalía General de la Nación 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

– Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes 141. WhatsApp: 3202391685, 3208655450 y 3202391320.

– Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. Whatsapp 3007551846.

