Los tuits de secretaria de Turismo sobre los muertos de Tumaco que causan polémica

Luego de que se conociera sobre los asesinatos y masacres que se han presentado en el sur del país, los tuits de una funcionaria de la Alcaldía de Tumaco generan polémica.

La funcionaria de la secretaría de Turismo del municipio aseguró en su cuenta de Twitter que lo que pasa en Tumaco es porque son criminales los asesinados.

Los tuits revictimizantes de asesinados han generado revuelo, pero ya se eliminó la cuenta.

“Un delincuente dado de baja no tiene edad… solo es un delincuente y ya”, “ni me pregunten por los muertos de Tumaco porque eso siempre ha sido así… y si usted anda en cosas que no debe, pues debe atenerse a las consecuencias. Recuerden que no vivimos en Suiza”, “lo siento, mis queridos, pero no siento ni un poquito de empatía por lo que le pase a cualquier delincuente… lastimosamente para ustedes no me siento identificada con ellos, ¡y jamás va a pasar!”, “a mí a esas marchas maricas no me inviten… cuando ya salgamos a darnos bala con esos mugrosos de una a ver si me estreno la 9 de la casa” o “¡plomo pa esa caterva de hptas… siempre ha sido la solución!”, son algunos de los comentarios que se le leyeron a la funcionaria.

Este es el perfil, el nivel educativo y el "carisma" de la persona que hoy funge como Directora de Turismo de Tumaco, Gisell Escruceria A @Dafuckgigi @EmilsenAlcalde1 @gobnarino @jhonrojasca @TurismoNarino pic.twitter.com/GsQ1ee5ToG — Norilla Herrera🐾🎶📖📸 (@Norilla_HG) August 25, 2020

"Enamórate de Tumaco" dice @EmilsenAlcalde1 alcaldesa de Tumaco @AlcaldiaTumaco, mientras permite que su Secretaria de Turismo, Gisell Escruceria Andrade justifique masacres, discrimine, alabe la pena de muerte, exalte el porte de armas y trate de "idiota hijueputa" a @IvanDuque pic.twitter.com/HPFh60PQVB — Norilla Herrera🐾🎶📖📸 (@Norilla_HG) August 25, 2020