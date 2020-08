Congresista dice que si Messi va al Manchester City, sería pagado con oro de Santurbán

Tuit de congresista colombiano liga a Messi con páramo Santurbán y genera polémica en redes.

La revolución del mundo futbolístico es por cuenta de la decisión del argentino Lionel Messi de abandonar al Fútbol Club Barcelona.

El mundo deportivo está paralizado con la decisión del '10' de la selección Argentina y su futuro está en boca de todos.

Los tejemanejes del mundo futbolístico usan cábalas sobre el destino del astro, ganador de cuatro Champions League.

En uno de esos destinos figura el Manchester City. El equipo que dirige 'Pep' Guardiola suena en la prensa como uno de los posibles destinos del astro, por la cercanía de técnico y jugador.

Pues increíblemente, han ligado no solo al equipo inglés con Colombia, sino directamente el sueldo de Messi, si llegara a esta institución.

El representante a la Cámara, César Pachón, unió la que sería la llegada de Messi al Manchester City (son especulaciones), con el páramo de Santurbán en Santander.

El argumento, que causa polémica va de lo siguiente: según Pachón, si Messi llega al equipo azul de Manchester, sería pagado con el polémico oro de Santurbán.

Esto porque el dueño del multimillonario equipo de la Liga Inglesa es Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, "es también dueño del holding Mubadala de Emiratos Árabes Unidos dueño de MINESA", señaló el congresista en Twitter.

Así, de manera increíble, la empresa Minesa, que está detrás de la mina de oro en Santurbán, pese a las protestas de santandereanos que aseguran que esto implica la muerte del páramo, queda ligada al futuro de Messi, si este llegara al equipo.

Pues el argumento, que es a todas luces una protesta política en medio del tema de moda, no ha traído muy buenos comentarios al congresista, a quien le critican su tuit.

Muchos aseguran que no hay forma de ligar una cosa con otra.

Otros que dicen que no es la forma de dar la pelea y otros que encuentran una legítima unión de hilos.

Lo que se puede decir es que hasta hoy no hay explotación minera del Páramo de Santurbán, no ha llegado Lionel Messi al Manchester City y el mensaje de Pachón, genera polémica.

Lo que sí es cierto de esta polémica, es que Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, miembro de la familia real de Abu Dhabi, es uno de los hombres más ricos del fútbol mundial y sí es dueño de la empresa propietaria de Minesa.

¿Qué tal la polémica? Opine en nuestras redes sociales.

No, no. El pobre de Messi no tiene la culpa que le entreguemos nuestros recursos por mogollas a Emiratos Árabes Unidos.

Revise nuestro trabajo parlamentario y verá todos los argumentos técnicos, políticos, jurídicos y ambientales que hemos expresado. Saludos.

— César Pachón (@CesarPachonAgro) August 26, 2020