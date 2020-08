Este caso ha generado indignación en redes. Joven fue capturado por apuñalar a dos policías de tránsito.

Franklin Rafael Buzón Jiménez, de 27 años, fue detenido por apuñalar a dos policías el pasado lunes durante el proceso de inmovilización de un motocarro en el municipio de Soledad, Atlántico.

En el operativo el enfurecido transportador tomó un arma blanca y apuñaló a dos uniformados.

Los agentes de tránsito heridos fueron Flavio Mendoza Baca y Alfonso Pérez.

El primero registra lesiones en el hombro y en la región abdominal está en delicado estado de salud y el segundo se encuentra en observación.

Los dos permanecen en la Clínica Campbell.

El director del Instituto Municipal de Tránsito, José Antonio Torregrosa, se pronunció sobre el caso rechazando este tipo de acciones.

"Estamos hablando de dos seres humanos que se levantan todos los días a prestar un servicio de manera honorable e independiente de cualquier situación social que tengamos nosotros. No podemos llegar hasta este punto de atentar contra la vida de un ser humano. Hay que respetar la vida y el rechazo es rotundo, radical y no se puede permitir. Se tomarán todas las medidas desde el punto de vista judicial, penal, administrativa para que esta situación no siga permitiéndose en el municipio”, aseguró Torregrosa Otero en un comunicado.

El agresor fue presentado ante el fiscal de turno en la URI para su debida judicialización por el delito de agresión a un servidor público.

