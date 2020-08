Fue capturado acusado de quitarle la vida al novio de su expareja

View this post on Instagram

La Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Guajira, a través de la estrategia ‘Somos Uno, Somos Todos Contra el Homicidio’, le hizo seguimiento por seis meses a un particular que había participado en el asesinato de un ciudadano en el barrio Los Olivos del Distrito de Riohacha, logrando dar con su ubicación y posterior captura en zona rural de Fonseca. “Este procedimiento judicial fue desarrollado en el corregimiento de Los Haticos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que dio como resultado la captura de Luis Guillermo Bustamante Vargas, de 38 años de edad, quien es solicitado por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante BACRIM por el delito de homicidio agravado”, dijo la Policía Nacional. Las autoridades informaron que los hechos a los que se le atribuyen al hoy capturado sucedieron el 12 de febrero del 2020, en momentos cuando la víctima identificada como Fabian Dangond Mendoza llegaba de dejar a su compañera sentimental en la calle 28 con carrera 12C, cuando fue abordado por Bustamante, quien sin mediar palabras le causó varias heridas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, falleciendo en el lugar. “Después de cometer el homicidio, el indiciado se fugó para Venezuela, donde duró varios meses escondido y recientemente habría retornado al país por la frontera con Maicao y de allí se activó el seguimiento que dio con su captura en el corregimiento de Los Haticos”, agregó la institución.