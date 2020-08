Así funcionará TransMilenio en la nueva realidad de Bogotá

¿Cómo funcionará TransMilenio en la nueva realidad de Bogotá?

La alcaldesa de Bogotá Claudia López expresó que el Sistema pasará de operar de un 35% a un 50%. Estas declaraciones se llevaron a cabo en la socialización de la Nueva Realidad que tendrá Bogotá a partir de septiembre.

La mandataria también indicó que todos los buses del sistema deben operar con las ventanas y espacios de ventilación abiertos, así como los usuarios deberán ir con su tapabocas bien puesto todo el tiempo y no hablar por celular.

Es importante precisar que este 50% hace referencia a la capacidad máxima en demanda de usuarios que podrá movilizarse en un día en el sistema, no se refiere al porcentaje de personas por bus.

Durante la rueda de prensa en la que anunció la nueva realidad, Claudia López hizo una solicitud a las personas que viajan en el sistema de transporte masivo: "En boca cerrada no entra coronavirus ni sale…", de esta forma la mandataria local pidió a la ciudadanía autocuidado al usar los buses.

Nuestro equipo de limpieza y desinfección estará en los siguientes puntos el día de hoy:

📌 7 a 9 am ➡ Portal Norte

📌 9:45 a 10:30 am ➡ Mazurén

📌 11 a 11:45 am ➡ Calle 146

📌 12:15 a 1 pm ➡ Calle 142

📌 1:30 a 2:15 pm ➡ Alcalá#TransMiTeCuida pic.twitter.com/4SCYsqRFUM

— TransMilenio (@TransMilenio) August 25, 2020