¡Buenas noticias! Cali completó 60 horas sin muertes violentas

El primer fin de semana de 2020 sin homicidios en Cali fue este 22 y 23 de agosto. Hasta la mañana del lunes 24, la Policía Metropolitana informó que se completaban 60 horas sin registro de muertes violentas en la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Justicia, este año van 28 días no consecutivos en los que la capital vallecaucana no hay registrado homicidios. Según la entidad, lo que ocurrió este fin de semana con relación al cese de muertes violentas no se presentaba desde hace 22 años.

"Nos hace falta llegar a la cifra ideal, pero hemos sido muy constantes en la implementación de nuestro esquema de seguridad ciudadana para Cali y los resultados así lo demuestran", indicó el secretario de Seguridad, Carlos Rojas.

La administración municipal adelanta acciones de inteligencia y presencia en los territorios, con pedagogía ciudadana y estrategias de prevención del delito.

"Estamos trabajando de manera articulada con las autoridades, pero también con el apoyo de varias secretarías y el compromiso del Gobierno nacional en su respaldo a la seguridad de los caleños", añadió Rojas.

La meta es que 2020 cierre con una tasa de 44 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año pasado, dicha tasa fue de 45,1 homicidios por cada 100 mil habitantes. La ciudad sigue con su tendencia a la baja en este tipo de hechos.

"Todavía, nuestra tarea sigue adelante. Tenemos muchas metas que cumplir. No vamos a contentarnos con estos datos: necesitamos seguir trabajando mano a mano con toda la institucionalidad caleña y las organizaciones comunitarias", puntualizó el secretario de Seguridad.

Hasta el 23 de agosto de 2020, el Observatorio de Seguridad y Convivencia reportaba 66 homicidios en Cali desde el 1 de enero del mismo año.

