Así podrían viajar los bogotanos a sus casas de descanso en Cundinamarca

Ante la reactivación económica, los protocolos para visitar las casas de descanso, hoteles y piscinas de Cundinamarca estarían revisados.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció medidas que ayudarán a la reactivación de la economía del departamento. Una de estas medidas implicaría la reactivación del turismo en casas de descanso. Esta decisión sería analizada con los ministerios del Interior y Comercio.

La iniciativa, según reveló el gobernador García a Blu Radio, proviene de 23 municipios turísticos del departamento. "23 municipios quieren solicitar, entre ellos La Vega, San Francisco, Anapoima, para que puedan ir quienes son propietarios de la vivienda", dijo.

Aún así, las reglas de las casas de descanso no serían tan abiertas. "No se podría alquilar, inicialmente. Cada condominio está estableciendo unos requisitos como el de estar en un mínimo de 14 días, que coincide con el periodo aislamiento, y no se pueden utilizar varias de las zonas comunes, pero es un poco la reactivación que queremos”, explicó.

Además de las casas de descanso, otros municipios buscan la reactivación de hoteles, piscinas y actividades deportivas. Esto permitiría fortalecer la economía de al menos 35 municipios que dependen del turismo proveniente de Bogotá.

El protocolo que más cerca estaría de cumplirse es el de piscinas. "De acuerdo con la OPS el contagio no se da por usar piscinas, sino porque evidentemente puede haber un contacto de saliva, por ejemplo, pero se están revisando los protocolos”, aseguró García.

Siga a Publimetro en Google News.