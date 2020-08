Un nuevo informe alerta sobre los efectos secundarios de estas sustancias; las drogas más peligrosas del mundo, según Reporte Mundial de Drogas de la ONU.

Cada año, la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) presenta un reporte relacionado con otra de las pandemias que no cesan en el mundo.

Esta vez, hablamos del consumo de sustancias, cuyas cifras van en aumento en el planeta.

Para 2009 se hablaba de 210 millones de consumidores en el mundo.

Sin embargo, esta cifra aumentó a 269 millones para este 2020.

Entre el grupo de drogas considerado como el más letal se encuentran los opioides.

Estos conforman el 66% de las muertes relacionadas al trastorno por consumo de drogas y se encuentran entre los más adictivos, anota El Tiempo.

A continuación, algunas de las sustancias señaladas por su alto nivel de riesgo, tanto de adicción como de delicados problemas de salud.

Por supuesto, se recomienda evitarlas a toda costa.

Las drogas más peligrosas del mundo, según Reporte Mundial de Drogas

Etorfina: este derivado de la morfina es un poderoso sedante usado en animales salvajes, el uso de una microdósis equivocada provocaría una sobredosis inmediata y pues es 500 veces más fuerte que la heroína.

este derivado de la morfina es un poderoso sedante usado en animales salvajes, el uso de una microdósis equivocada provocaría una sobredosis inmediata y pues es 500 veces más fuerte que la heroína. Fentanilo: fuerte derivado de la morfina usado en medicina tradicional, también se produce en laboratorios clandestinos.

fuerte derivado de la morfina usado en medicina tradicional, también se produce en laboratorios clandestinos. Krokodil: al ser más barato que la heroína se popularizó en Rusia, deja lesiones graves en la piel.

al ser más barato que la heroína se popularizó en Rusia, deja lesiones graves en la piel. Shabú: se trata de una metanfetamina 15 veces más adictiva que la cocaína, produce efectos alucinógenos y puede dañar el sistema nervioso.

se trata de una metanfetamina 15 veces más adictiva que la cocaína, produce efectos alucinógenos y puede dañar el sistema nervioso. Ketamina: este popular anestésico puede producir entumecimientos, problemas respiratorios, cardíacos y convulsiones.

