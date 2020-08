Declaraciones explosivas se están conociendo: Mancuso probaría que Gobierno de Uribe tenía un complot contra la Corte Suprema.

El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, ya había rendido indagación antes en Colombia.

Ahora están saliendo a la luz algunas declaraciones que permitirían su ingreso a la JEP.

Por ejemplo, esta revelada por Blu Radio, en la que se habla de la Corte Suprema de Justicia.

Gobierno de Uribe tenía un complot contra la Corte Suprema

En una declaración del 13 de marzo de 2012, Mancuso entregó una versión libre a la Fiscalía.

Esto, dentro de su proceso en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

En esa oportunidad confesó que en el 2007 funcionarios y personas cercanas al entonces gobierno de Álvaro Uribe le pidieron ayudar a conformar un complot contra la Corte Suprema.

Por eso le pidieron cambiar algunas de sus declaraciones.

Contó que Mario Uribe (para ese momento senador, además de primo del expresidente) le envió una razón:

"Que no siguiera mencionando más a funcionarios del Gobierno y que cambiara sus declaraciones".

En la misma declaración dice:

"Cuando yo salí con todas esas verdades me mandaron a la cárcel de Itagüí, algunos representantes del señor Mario Uribe y algunos representantes del Gobierno me pidieron que por favor no siguiera mencionando, que los ayudara y cambiara mis declaraciones. Les dije que no podía hacerlo, que era mi compromiso con la verdad, en ese momento me colocaron de objetivo del Gobierno Nacional y fui desafortunadamente objeto de sus múltiples ataques".

Y luego agregó:

"me dijeron Salvatore, consíguenos unas pruebas de la vinculación que hayan tenido algunos miembros de la Corte como Ramírez, nosotros necesitamos estas pruebas para poder atacar a la Corte Suprema de Justicia".

Además, Mancuso fue claro en decir que "hay una serie de pruebas documentales que puedo aportarles con relación al tema".

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News