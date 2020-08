Una celebración con sabor a pizza

Los cumpleaños son especiales, porque nos hacen recordar lo importante que es celebrar un año, además de mantener vigentes esos momentos que siempre permanecen en nuestras memorias.

La pizza, desde siempre, ha sido uno de los alimentos predilectos en Colombia. ¿Quién no la ha disfrutado durante un fin de semana en casa para compartir junto a la familia? ¿Quién no ha pedido una pizza extra grande para pasar una noche de juegos con amigos? ¿Quién no ha compartido su sabor favorito con esa persona especial? Estos y muchos otros ejemplos hacen de esta comida un elemento esencial en la vida de las personas.

Papa John’s, que entiende esto a la perfección, quiere celebrar su cumpleaños “con todas las de la ley”. Por eso invita a sus clientes a ser parte de esta conmemoración que tendrá muchas sorpresas, promociones y, por supuesto, pizzas de todos los sabores y tamaños.

¿Cómo participar de las actividades en esta fecha especial?

En las redes sociales de la marca y utilizando el numeral: #10AñosPapaJohns, los colombianos podrán ver las sorpresas, promociones y todo lo que podrán aprovechar por estar pendientes y ser fieles a esta compañía que llegó a Colombia hace diez años para ofrecerle al paladar de los colombianos la mejor pizza.

Incluso, para los amantes de los retos, Papa John’s dispuso una actividad para que las personas suban un video cantándole el feliz cumpleaños a la organización. Los videos con más likes se llevarán un bono de $100.000. Como esta, hay otras oportunidades para que los fanáticos de la pizza no tengan excusa de no celebrar un cumpleaños inolvidable.

Si deseas conocer mayor información sobre las promociones de la marca, sus sabores de pizzas o realizar algún pedido, no olvides entrar aquí.