Aunque es un animal inofensivo para los humanos, no dejaron de ponerse nerviosos con su presencia. La tremenda boa que se le apareció a Esteban Santos y Gabriela Tafur mientras montaban bicicleta.

En redes sociales Esteban y Gabriela compartieron fotos y videos de este particular hecho que les ocurrió en medio de una salida deportiva.

En la grabación se escucha a Gabriela dar algunos gritos de nerviosismo mientras el reptil se movía de la carretera a la zona de vegetación.

Y es que la pareja procuró hacer que el animal se alejara de la vía, para que no fuera atropellada, y así lo consiguieron.

Cabe aclarar que la serpiente boa no tiene colmillos y no es venenosa. Además, no suele atacar al hombre.

Le mandaron saludes a @MrCulebra en la montada de hoy! 🚴🏻‍♂️ pic.twitter.com/sVcBLiFdr3 — Esteban Santos (@EstebanSantos10) August 19, 2020

Aunque las redes permitieron conocer esta relación, Gabriela Tafur y Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, son bastante discretos con su relación .

Es muy poco lo que dejan ver, por esto, las historias de los dos son el único medio para enterarse de algunos de los momentos que comparten juntos y que son replicados por otras cuentas.

