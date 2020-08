Por medio de una circular conjunta emitida entre los ministerios de Salud, Interior y Comercio, el Gobierno Nacional entregó algunos lineamientos para la reapertura de los bares en Colombia. Aclaran que bares sí pueden vender bebidas alcohólicas, pero para llevar.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, explicó esta mañana en Caracol Radio que la mitad de los bares en Colombia funcionan como “gastrobares”, lo que significa que entre sus productos ofrecen alimentos a los clientes y no funcionan exclusivamente con bebidas alcohólicas.

El funcionario también hizo la aclaración de que lo anterior no significa que dichos lugares no pueda vender licor, sino que la venta tendrá que ser para llevar.

“Lo que se está haciendo no es nada distinto a permitir su apertura. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro de los establecimientos de comercio, pero eso no significa que no puedan (los clientes) comprar una bebida alcohólica para llevársela a casa”, enfatizó Restrepo en la emisora.

El ministro resaltó en el medio que por el momento, y hasta el próximo 31 de agosto (cuando termina la declaratoria de emergencia en el país), los bares tienen la opción de funcionar como expendios de bebidas alcohólicas, alimentos y cocteles, ya que después de esa fecha las condiciones muy seguramente cambiarán.

“A partir del 1 de septiembre será otra la historia porque vendrá otro decreto distinto. Hasta ahora más de 600 municipios del país han solicitado apertura de los restaurantes, dentro de esa categoría entran los gastrobares, y se les va a aplicar el mismo protocolo que se aplica a los restaurantes con el servicio a la mesa”, explicó.

