Empleado murió dentro de reconocido almacén y ocultaron el cuerpo para seguir trabajando

Empleado murió dentro de almacén y ocultaron el cuerpo para seguir trabajando.

El hecho se presentó en el Carrefour del barrio Torre, ubicado en la ciudad de Recife , en Brasil.

De acuerdo con los medios locales, un empleado, identificado como Moisés Santos, de 53 años, murió de un infarto en la tienda.

Sin embargo, los empleados del almacén, en vez de llamar a las autoridades, escondieron el cuerpo bajo paraguas y cajas y siguieron atendiendo hasta la hora de cierre.

No obstante, el hecho no paso desapercibido por los clientes, quienes captaron la escena en fotos que actualmente circulan ampliamente en redes sociales.

Gente… É um absurdo. Um funcionário do Carrefour teve um infarto. Ao invés de fechar, cobriram o corpo com Guarda Sol e tapumes e o mercado continuou funcionando normalmente até as autoridades chegarem… pic.twitter.com/B1viUDxJEc

— Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) August 19, 2020