(Video) En pleno debate, ministra casi llora por Álvaro Uribe

Durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado la ministra Arango habló del exsenador.

En el video de la sesión se ve a la funcionaria al borde del llanto por la salida de Uribe del Senado.

Ministra casi llora por Álvaro Uribe

Con la voz entrecortada dijo:

"Tengo mi corazón roto hoy. La Comisión Séptima, ustedes saben lo que significa para mí, no solamente por la Comisión Séptima, sino por una persona que me dio la oportunidad de ser su secretaria privada durante 8 años, tuve en su campaña y luego he estado muy cerca de él el resto del tiempo. Me siento huérfana en esta comisión. Me duele la situación del presidente Uribe, lo extraño. Soy ministra, pero también soy persona".

#Video Me siento huérfana, tengo el corazón roto: Alicia Arango, al borde del llanto por situación judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez https://t.co/4plVHCsJ8l pic.twitter.com/VfmT0QPnNT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 19, 2020

