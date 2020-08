La cuarentena por localidades en números: ¿sí ha funcionado la medida?

Las cifras claras. La medida de cuarentena por localidades aplicada para el oriente y centro de Bogotá buscaría superar el pico de la pandemia.

Entre las protestas. Los comerciantes de localidades como Puente Aranda y Santa Fe, que tuvieron cuarentena, han propuesto reabrir sus sectores.

Este miércoles se cumplen cinco días desde que la alcaldesa Claudia López ordenó la primera cuarentena en la ciudad. Ante estos cinco meses, las posibilidades de reapertura han estado demoradas por una serie de medidas que buscan evitar el contagio del coronavirus. En los últimos dos meses, estas medidas se han hecho expresas en la cuarentena por localidades.

La decisión de la Alcaldía de ordenar cuarentena a las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda y Antonio Nariño ha causado el cierre de cientos de miles de establecimientos comerciales. Los comerciantes, bajo el argumento de que la medida busca quebrar sus negocios, han realizado protestas y conseguido que la Alcaldía replantee la medida.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que estas medidas podrían revaluarse si las cifras de contagio se reducen en las localidades que tienen cuarentena. Esta decisión apunta a que, si el contagio se reduce en las siete localidades, se podría ver una reducción importante de cifras.

¿Y sí han bajado los casos?

La Alcaldía ha calculado la tasa de reproducción Rt hasta el 28 de julio en Bogotá. Este cálculo toma en cuenta la aplicación de las cuarentenas en localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Tunjuelito, pero por las limitaciones temporales de su cálculo, no incluye otras localidades como Kennedy y Suba. La tasa en Bogotá habría pasado de 1.24 a 1.18, mostrando una reducción importante.

Otras tasas anunciadas el pasado jueves por la alcaldesa Claudia López indican que la velocidad de reproducción de los casos ha disminuido. Para esto, PUBLIMETRO analizó las cifras de casos activos en cuatro localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Usaquén. Cada una de estas localidades inició en turnos diferentes su cuarentena.

Para este cálculo, se midieron en cuatro fechas: 18 de julio, 28 de julio, 7 de agosto y 17 de agosto. Esto permite mirar cómo cambiaron los resultados en distintas situaciones. El 18 de julio solo Ciudad Bolívar estaba en cuarentena, para salir poco después del 28 de julio, cuando se preparaba para entrar Suba y Kennedy ya estaba en cierre. El 7 de agosto Kennedy terminaba su turno de encierro, y el 17 pasaba lo mismo con Suba.

En el total del período analizado, el porcentaje de casos activos aumentó en Bogotá en un 81,7%. Pero, mientras en Usaquén, donde no hubo cuarentena, el aumento fue del 127%, Ciudad Bolívar solo tuvo un incremento del 42% de casos activos. Además, esta cifra se redujo del 7 al 17 de agosto, señal que el pico de la pandemia ya habría pasado en la localidad.

Un comparativo muy interesante se da entre Kennedy y Suba. Hasta los días de finalización de la cuarentena, las cifras en ambas localidades eran muy similares, pero entre el 7 y el 17 de agosto los casos activos en la localidad del noroccidente de Bogotá aumentaron un 21%. En cambio, en la del suroccidente sólo lo hicieron un 4%.

Esto puede deberse a las fechas de encierro: Kennedy entró a cuarentena el 23 de julio, y el 7 de agosto estaba ya saliendo de la misma. En cambio, Suba lo hizo el 31 de julio, por lo que los contagios de la semana anterior se veían como casos activos. Esta misma tendencia se ve en Ciudad Bolívar, donde los casos activos disminuyeron luego de la cuarentena.

Publimetro - Datos: Saludata / Secretaría de Salud

El caso de Barrios Unidos

Estos cálculos pueden dar lugar a errores con localidades en las que las medidas de cuarentena no han podido medirse. El ejemplo de Kennedy podría explicar la decisión de la alcaldesa Claudia López de no llevar a cuarentena a Barrios Unidos.

La localidad del norte de Bogotá se encontraba en las cuentas de la Alcaldía como una de las que no ha visto reducciones en la tasa de contagio. Pero las medidas no habrían presentado una posible reducción. Además, la alcaldesa aseguró que la situación de Barrios Unidos era preocupante y no se justificaba mantener un mes encerrados a sus habitantes.

Esto ha sido uno de los detonantes de la molestia de los comerciantes en localidades como Antonio Nariño y Santa Fe, que guardaron cuarentenas estrictas. Si las tasas siguen disminuyendo, el próximo 24 de agosto se podría ver una apertura gradual de la cuarentena. Pero para esto, los habitantes de las localidades van a tener que cuidarse aún más y superar el pico de la pandemia.

La frase

"El próximo 24 de agosto, junto con el Ministro de Salud y los epidemiólogos, veremos el avance del contagio en cada una de estas localidades, para ver en cuáles de ellas se puede levantar la cuarentena"

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.

