¿Agoniza ‘el halcón’ de Cali?

‘El halcón’, un helicóptero Bell 401 que desde julio de 2017 apoya las labores de la Policía Metropolitana de Cali, podría ‘morir’ si no se firma un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y la Policía Nacional y se resuelve la licitación para adquirir el combustible.

Así lo denunció el concejal Milton Castrillón, quien subrayó la falta de voluntad política para que se fije el convenio y el helicóptero retome sus patrullajes aéreos. Cuando ‘el halcón’ llegó a Cali, el compromiso de la Alcaldía fue hacerse cargo de la gasolina y el mantenimiento, mientras la Policía se hacía responsable de su operación.

“La administración anterior firmó un convenio hasta 2019. La nueva alcaldía tenía que continuar, pero en los portales de contratación pública he podido corroborar que no se ha firmado el acto administrativo con la Policía Nacional. Hace días voló ‘el halcón’ porque la Policía puso la gasolina. Eso no pasará con frecuencia”, dijo Castrillón.

En efecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, confirmó la semana pasada que había “trámites administrativos” pendientes para que la aeronave entrara en funcionamiento pleno: “la Policía está proporcionando ahora el combustible porque conoce la voluntad que tiene el gobierno municipal para activarlo nuevamente”, dijo.

Funcionamiento parcial

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, el helicóptero tuvo asegurado el combustible hasta marzo de este año. Ahí se abrió una licitación por parte de la Alcaldía, pero no hubo ningún oferente y se declaró desierta. Ahora se pasará a una segunda fase.

“’El halcón’ ha estado cumpliendo parcialmente su función. Estamos haciendo la licitación para financiar el combustible de todo este año y ya estamos a punto de adjudicarla”, afirmó el secretario. Sobre el dinero que la Alcaldía ha destinado para el funcionamiento del helicóptero, explicó que “este año no le hemos entregado recursos”.

Sin embargo, Rojas aseguró en que la aeronave sí ha estado volando y que, de hecho, hace tres semanas apoyó un operativo en el que se logró la captura de 24 personas. “Va a seguir funcionando sin ningún problema. Es la decisión de la Policía y la nuestra”, indicó el secretario.

Para el concejal Fernando Tamayo, resulta injustificable que la Alcaldía de Cali haya invertido $6153 millones hace tres años para equipar a ‘el halcón’ con la última tecnología y que ahora exista el riesgo de que la Policía Nacional decida trasladarlo a otra ciudad porque en la capital vallecaucana no se le está dando el uso esperado.

“Ese dinero es casi el 10% del presupuesto de seguridad para todo un año. Se podría configurar hasta un detrimento patrimonial. ¿Cómo vamos a invertir todo eso para que después, por no operativizar la contratación de la gasolina o por falta de voluntad política, se lo lleven?”, dijo Tamayo.

El cabildante también puso en duda el tema presupuestal, pues se entiende que los recursos ya están asegurados si la licitación salió. “Es doloroso que no podamos hacer algunas cosas por el poco presupuesto que tiene la seguridad, pero es más doloroso que tengamos la plata y, por falta de diligencia, no saquemos adelante los procesos”, afirmó el concejal.

