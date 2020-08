VIDEO | ¡"Estoy secuestrado"! Por primera vez, Uribe habló sobre su medida de aseguramiento

Luego de más de una semana de que la Corte dictó medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe, este reapareció. El senador reveló en su cuenta de Twitter que el Inpec le asignó un número como reo en domicilio.

Con una foto, Uribe reveló que es el preso número #1087985. Así lo contó a través de su cuenta oficial de Twitter: "Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias"

Frente a dicho anuncio, en entrevista con la Revista Semana, Vicky Dávila le preguntó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, "¿cómo se siente y qué significó tener un número como preso?". Ante dicho cuestionamiento, el actual senador respondió sin filtros.

"Por supuesto me duele. Por mi señora, mi familia y los colombianos que aún piensan que he hecho algo bueno por Colombia. Me duele pensando en el futuro del país. Bien lo decía Plinio Apuleyo, hace unos años: 'cuidado que ellos van a la guerra jurídica, tomándose segmentos importantes de la justicia y pueden llevar al país al socialismo del siglo XXI. Me duele por la democracia colombiana"

"Estoy indignado. Siento que estoy secuestrado por mentiras y sesgos. Estoy secuestrado por la complicidad entre unos magistrados y el senador Cepeda. Siento que padezco un secuestro"

Entrevista donde Álvaro Uribe habló sobre la medida de aseguramiento que le dictaron

