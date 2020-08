(Video) Bogotanos llegaron a protestar frente a la casa de Claudia López

El nuevo periodo de cuarentena decretado en algunas localidades de la capital del país, sería una de las razones. Bogotanos llegaron a protestar frente a la casa de Claudia López.

A partir de este domingo se implementará una nueva cuarentena obligatoria. Esta sería la razón por la que un grupo de ciudadanos decidió protestar frente a la casa de Claudia López.

En redes sociales se evidencia el hecho, en el que decenas de personas llegaron caminando hasta el lugar de habitación de la alcaldesa.

"Comerciantes y vendedores informales de la localidad de Chapinero se movilizan ante el anuncio de nueva cuarentena sectorizada. Si no los dejan trabajar, se deben brindar las garantías para sobrevivir. El hambre no da espera", escribió la ciudadana que compartió el video.

Comerciantes y vendedores informales de la localidad de Chapinero se movilizan ante el anuncio de nueva cuarentena sectorizada. Si no los dejan trabajar, se deben brindar las garantías para sobrevivir. El hambre no da espera, @ClaudiaLopez .

Los manifestantes llegaron en horas de la noche hasta el edificio y gritaban: ¡Que salga Claudia!, mientras silbaban y utilizaban pitos.

En otro de los videos se escucha como los manifestantes gritan: ¡No más cuarentenas!, ¡No más cuarentena, Claudia López!, ¡Necesitamos trabajar!.

Están pidiendo el fin de la cuarentena, los comerciantes de las zonas en cuarentena no aguantan más y la alcaldía de Bogotá no les da soluciones, y Claudia López no los ha atendido aún al parecer. pic.twitter.com/KJJ7EQNV79

— 🇨🇴soyDrGarcia (@SoyDrGarcia) August 15, 2020