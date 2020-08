Vicepresidente de EE.UU. dijo que Álvaro Uribe era un "héroe" y pidió su defensa en libertad

La tarde del 14 de agosto, el presidente Iván Duque y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, tuvieron una conversación telefónica en la que trataron temas como la COVID-19, la migración venezolana y la lucha contra el narcotráfico, según informó la Casa de Nariño.

Una hora después, el mandatario estadounidense sorprendió en su cuenta de Twitter con dos trinos en defensa del senador Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra bajo detención domiciliaria desde el 4 de agosto por una presunta manipulación de testigos.

"Hablé con nuestro gran presidente aliado @IvanDuque de Colombia hoy. (…) Estoy agradecido por nuestra asociación por la libertad en este hemisferio y nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. Respetamos las instituciones y la independencia de Colombia", dijo Pence en un primer tirno.

Luego añadió: "Pero, como el expresidente @AlvaroUribeVel está bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos, se defienda como un hombre libre".

Algunos usuarios respondieron su intervención con mensajes alusivos a que respetar la independencia de Colombia incluía no compartir este tipo de opiniones y acatar las decisiones de los organismos judiciales.

Por supuesto, también hubo comentarios de tuiteros uribistas que celebraban el apoyo del vicepresidente y exigían libertad durante la defensa de Uribe.

