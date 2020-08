En la misiva le pide reconsiderar el llamado a conciliación. Consorcio CCC Ituango responde con una dura carta a las pretensiones de EPM.

Consorcio CCC Ituango

Luego de conocerse las pretensiones de EPM para recuperar $9,9 billones de pesos por la emergencia de EPM, el Consorcio CCC Ituango respondió con una carta.

En la carta que fue radicada el viernes 14 de agosto, manifestó la sorpresa que significó la solicitud de conciliación. Conciliación que se presentó ante los delegados de la Procuraduría Judicial.

"Ustedes pretenden que los integrantes del Consorcio CCC Ituango junto con otras empresas y entidades aseguradoras vinculadas con el proyecto Hidroituango, reconozcan a favor de EPM indemnizaciones por un valor cercano a los $9,9 billones por los supuestos prejuicios sufridos", indica la carta.

Además, consideran que la convocatoria en las que se les imputa responsabilidad por el taponamiento de la GAD y las afectaciones."Resultan inusitadas, por decirlo menos y contradicen la conducta de EPM hasta ahora".

Asimismo, cuestiona el actuar de EPM con estas pretensiones que dice, "van en contravía de sus actuaciones previas y comience a endilgarnos, no sólo en el ámbito limitado de la controversia judicial sino de manera pública y ostentosa, un supuesto incumplimiento que nunca había sido tratado de manera directa durante la ejecución contractual".

La carta finaliza con que "no podemos aceptar que se nos endilgue la supuesta responsabilidad, no fundada en la calidad de las obras a nosotros encomendadas, sino por una supuesta falta consistente en no advertirle a EPM sobre unos presuntos errores de diseño".



Publicidad



Con lo anterior, "le hacemos un llamado a que EPM que reconsidere la decisión inicial y retire las pretensiones formuladas en contra del Consorcio CCC Ituango y en contra de sus integrantes.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA, AQUÍ

Además, siga nuestras noticias en Google News