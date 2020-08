Vacuna contra Covid-19 entre México y Argentina debe ir más allá de lo político

México y Argentina serán de los primeros países en América Latina en producir, envasar y distribuir la nueva vacuna contra Covid-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica Astra Zeneca, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa este jueves.

Aunque es positivo el anuncio realizado en Palacio Nacional, que siguió a lo informado el día anterior por el presidente Alberto Fernández en Argentina, debe ser tomado con cautela explican a Publimetro especialistas en el tratamiento de Covid-19, pues puede dar una falsa sensación de seguridad y complicar aún más la crisis que se padece por la pandemia.

"Quienes nos dedicamos a ver pacientes con Covid-19 y los avances que hemos tenido algunos sabemos que la que la vacuna no ha salido no porque no existan grandes científicos en el mundo, sino por la dificultad que está teniendo el desarrollo de vacunas ya que se han encontrado diferentes serotipos en el mismo Covid-19", explica Rodrigo Ibarra, epidemiólogo en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, adelantó el anuncio oficial / Foto: AP

"Hacer este tipo de anuncios en nuestro país es muy apresurado y muy irresponsable. ¿Por qué? Porque países con un desarrollo científico más alto no lo han podido lograr. Faltan muchas pruebas por hacerse. Lanzan vacunas o proyecto de vacunas, pero no tenemos todavía elementos científicos que comprueben en seres humanos que se vacunaba va ser efectiva", explica el doctor Ibarra.

Recordó también que en las últimas semanas han existido tratamientos que al principio mostraron resultados prometedores pero que perdieron eficacia debido a los cambios en serotipos del Sars-Cov-2. Esto representa un peligro para las posibles vacunas, ya que pueden derivar en una situación similar.

"No solamente aquí en México, sino a nivel mundial, la vacuna probablemente estará saliendo a finales de año o hasta el próximo año", explica Ibarra, quien indica que en esas fechas se espera un rebrote en México.

Rodrigo Ibarra, epidemiólogo en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México / Foto: Cortesía

"Más que un anuncio científico, es un anuncio de carácter político. Yo pediría, por favor, que seamos responsables en el manejo de la información hablando del Gobierno Federal y de los demás gobiernos del mundo, porque estaríamos dando falsas esperanzas y vamos a caer en excesos de confianza y eso sí puede ser peligroso", indicó.

El especialista explicó también que él ha visto casos de pacientes reinfectados, por lo que también advierte de este peligro; por lo que pidió seguir solamente indicaciones de la Organización Mundial de la Salud.

5 PREGUNTAS CON

Mauricio Rodriguez (@maurodriguez)

Profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la comisión Covid-19

¿En qué momento llega este anuncio a nuestro país?

Es un anuncio oportuno, es una acción oportuna que está tomando México como país y incluso refleja, una intención de colaboración regional. Este es un proyecto de vacuna que inició hace ya algunos meses en el Reino Unido, en la Universidad de Oxford y que habían estado trabajando desde hace tiempo.

En este caso, se va a transferir la tecnología de producción a Argentina y México, para que Argentina haga el principio activo y México haga la parte de mezcla, llenado y los procesos finales con la intención de que se distribuyen en la región de las Américas, básicamente: México Centroamérica y Sudamérica y seguramente El Caribe

Mientras llega la vacuna, hay que seguirnos cuidándonos porque la epidemia sigue activa, muy fuerte y va a seguir durante varios meses con mucha actividad en todo el país. Así que no nos sentemos a descansar. Hay que tomar acción, evitar contagios, identificar a los pacientes enfermos, usar el cubrebocas, lavarnos las manos y pues detener la transmisión del virus en la comunidad. – Dr. Mauricio Rodríguez

¿Cuáles son los pros y los contras de que el proceso sea más acelerado que con otras vacunas?

Ciertamente se está haciendo a un a un ritmo más apresurado. Lo que ocurre con esto es que algunas cosas se hacen de manera simultánea. No esperan a que termine una fase para empezar la siguiente. Aquí lo que se ha estado haciendo es que con los resultados preliminares de las primeras etapas se puede comenzar a hacer la siguiente etapa y así sucesivamente.

Seguramente ya se están preparando las plantas de producción, que eso es un riesgo comercial muy alto porque van a hacer instalaciones específicas para la vacuna. Es un riesgo que están corriendo los inversionistas porque si no sirve la vacuna, pues no se va a poder utilizar las plantas como ellos están pensando.

El presidente López Obrador aseguró que será un acuerdo en beneficio de los mexicanos / Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es la diferencia con la vacuna que anunció Rusia para enero de 2021?

Son anuncios completamente diferentes, porque el gobierno ruso dijo que ya tenía la vacuna, dijo que ya la habían probado y que ya la habían autorizado, pero nunca han publicado ningún material de resultados de su desarrollo. La comunidad internacional no conoce los procesos de desarrollo y de investigación de la vacuna rusa. La diferencia es que la vacuna que están ahora anuncia la Universidad Oxford tiene varias publicaciones científicas en los últimos meses y se ha documentado cómo funciona.

Eso sí te permite ir haciendo un plan de escalamiento industrial de producción industrial e incluso un plan de estrategia regulatoria diferente. Aquí están planteando una estrategia y el costo de un escenario de estrategia. Aquí está un proyecto donde se ven los resultados y se ve el compromiso de la Universidad de Oxford.

Lo que no se puede todavía decir a ciencia cierta es ¿cuándo estarán las primeras dosis, cómo se van a usar y dónde se van a usar? Ese es otro tema al que tiene que empezarse a dar visibilidad. ¿Quiénes van a ser las poblaciones prioritarias para recibir las primeras dosis de vacuna? Que seguramente son los grupos de mayor riesgo, por ejemplo el personal de Salud.

Mauricio Rodriguez (@maurodriguez) es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la comisión COVID19 / Foto: Cortesía

¿También se vacunaría a población de riesgo como personas de la tercera edad?

En términos estratégicos, el país necesita primero tener protegidas a las fuerzas armadas, al personal de las instalaciones estratégicas como la producción y distribución de combustibles o energía eléctrica. También de la distribución de agua, a la seguridad pública y protección civil. Esos son grupos que como país te conviene tenerlos protegidos.

También proteger a las personas en las que se probó la vacuna durante los estudios científicos. Si la vacuna no se probó en adultos mayores, no se puede usar en adultos mayores.

La estrategia que está haciendo México, junto con Argentina, ¿podría aplicarse con las otras vacunas?

De hecho sí. El anuncio que hicieron no significa que ésa va a ser la única estrategia. Se pueden ir haciendo otras estrategias para complementar el abasto de las vacunas y eso puede ayudar. Ya sea que busquen a otro productor o que se promuevan los proyectos que están haciendo desarrollo en México de vacunas. Lo que se necesita es que no pierdan apoyo.

CRONOLOGÍA

Las fechas clave de la vacuna

Actualmente: Es una vacuna que está en fase 3

Noviembre o diciembre de 2020: Se presentarán los resultados de esa fase 3 a las autoridades regulatorias. En el caso de México es la Cofepris, que realizará su evaluación y en su caso autorización.

Cuarto trimestre de 2020: inicia el proceso de transferencia de tecnología con ambas plantas: Grupo Insud en Argentina y laboratorios Liomont, en México.

Primer trimestre de 2021: Inicia manufactura. La sustancia activa va a ser hecha en Argentina. Se exporta a México para envasado, terminado, distribución nacional y exportación al resto de los países.

