Hace pocos minutos el alcalde de Medellín publicó un nuevo mensaje, el problema es que pocos lo han entendido. El tweet de Daniel Quintero que genera burlas y críticas por su significado.

El tweet

Justamente cuando una gran cantidad de ciudadanos, entre empresarios, estudiantes, académicos, entre otros; están atentos a los nombramientos de las juntas directivas de EPM y Ruta N, escribió este tweet.

Sobre las siete de la noche en su timeline apareció así: ".", se trata de un punto. El signo de puntuación a generado una lluvia de comentarios y curiosas teorías.

Las reacciones

Algunos de los comentarios que responden al escueto, simple y sencillo tweet son:"Yo sabía que el alcalde tenía un punto para todo esto", "Tuitazo Dios mío, lo mejor de hoy", "Van a decir que Petro hace los puntos iguales".

Otros son: "¿Con qué irá a salir ahora ? En serio, ud cree que esta en un juego como JUMANJI…", "amigos uribistas no crean que esto es un punto nada más. No señores. Detrás de todo esto hay un mensaje oculto comunista. ¡Quieren acabar con Medellín!" y "No entendí, ¿será que el Secretario de Comunicaciones de la Alcaldía me lo explica?, ya que le gusto tanto".

Hasta el momento se desconoce la intención del mensaje y si existe un propósito particular o si fue solo un error.

