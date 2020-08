VIDEO: Pillaron a Claudia López sin tapabocas en la calle y rodeada de gente

Pillaron a Claudia López sin tapabocas en la calle.

Un tsunami de críticas se le vienen encima a la alcaldesa Claudia López por no usar tapabocas en la calle.

La alcaldesa salió a inaugurar la ciclorruta de la Av. novena, en el norte de la capital y solo con la careta.

La mandataria salió solo con una careta de plástico y tuvo contacto con más gente, pero no usó el tapabocas, por lo que las críticas le caen encima.

Uno de los más indignados es el ex secretario de Seguridad de Enrique Peñalosa, Daniel Mejía, que aseguró que López violó la primera norma de bioseguridad.

La alcaldesa transmitió en su cuenta de Facebook los 20 minutos que estuvo sin el que ella llama "tapañatas", y luego se lo puso, pero los comentarios ya estaban andando en redes sociales.

Lo que los usuarios catalogan con más dureza, es que la alcaldesa montó un trino sin el tapabocas y luego lo borró.

Luego puso uno en el que sí lo portaba y por esto, las críticas no se han hecho esperar.

Muy seguramente, esto le va a acarrear ala mandataria desde insultos, hasta quejas disciplinarias.

Opositores de derecha y de izquierda ya se le fueron a la mandataria que aseguró en pasadas ocasiones, que perseguiría a quienes no porten tapabocas.

Ante trino de @LauraV_Villa reclamándole por no usar tapabocas, al parecer la cuenta de la alcaldesa borró el trino. Algo no anda bien cuando nos encierran indefinidamente, y quien toma la decisión no es capaz de cumplir las medidas mínimas de bioseguridad que nos pide al resto. pic.twitter.com/vJBawXH51E

— Daniel Mejia (@DanielMejiaL) August 14, 2020