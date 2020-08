Claudia López denunciará penalmente a líderes embera que acampan

View this post on Instagram

Cerca de 150 familias Embera provenientes del Chocó y Risaralda acampan hace un mes en el parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá. Exigen ayuda distrital debido a que sus fuentes de ingreso se cerraron por cuenta de la pandemia. Aseguran que ninguno de sus integrantes presenta síntomas de Covid-19. En el improvisado campamento viven desde niños hasta ancianos. Además, dicen que estarán allí hasta que el distrito les de una solución a sus peticiones. Foto: @juanpinophoto #news #fotos #indigenas #embera