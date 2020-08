Atlético Madrid vs. Leipzig | Link GRATIS y dónde ver en TV cuartos de final Champions League: alineaciones, canal y streaming

Ver En Vivo Gratis ATLÉTICO MADRID vs LEIPZIG Link Online

Le llegó el turno al Atlético Madrid de presentarse en las finales de la Champions League, en Lisboa. Como nunca antes, el equipo de Diego Simeone es favorito en la zona del cuadro que le tocó. Aunque más adelante se podría enfrentar al París Saint Germain, primero deberá demostrar su candidatura al título frente al Leipzig de Alemania.

Al conjunto del 'Cholo' no le gusta el protagonismo. De hecho, el entrenador viene declarando que la paridad entre españoles y germanos es evidente, a juzgar por los números locales de uno y otro. Asimismo, Simeone manifestó que en la llave ante el Leipzig, ganar no es lo más importante sino lo único.

Por otra parte, los alemanes fueron los primeros en llegar a Portugal y están muy concientizados en el desafío que enfrentan. Cierto, no lo tendrán a Timo Werner, pero eso no lo achica al conjunto de Julian Nagelsmann. Los germanos advierten estar enterados de las mañas que suelen usar los colchoneros, quienes para el DT alemán aunque no es ilegal, roza en lo prohibido.

El encuentro se disputará en el estadio José Alvalade, casa del Sporting de Lisboa.

Día: 13 de agosto

Hora: 2:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Canal 2: FOX Sports transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de UEFA

