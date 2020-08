Los secuestraron, golpearon y robaron: así fue el atraco a 20 ciclistas en Bogotá

20 ciclistas fueron víctimas de los delincuentes cuando realizaban un recorrido nocturno entre Usaquén y La Calera. Robos a ciclistas en Bogotá.

De acuerdo con la denuncia, el se presentó en la mitad del recorrido, cuando dieron una curva.

En ese momento, el grupo de deportistas fue increpado por criminales, que al parecer son de nacionalidad venezolana.

Además del robo, los ciclistas denuncian que fueron víctimas de "secuestro", pues los retuvieron durante 20 minutos; incluso golpearon a los que se opusieron.

"Me encontré con una persona de frente; me apuntó con un revólver, me dijo que me callara, que dejara todo tirado y que fuera a donde estaba el resto del grupo. Estaban todos tirados en el piso mirando hacia abajo. Me quitaron el celular y me dejaron con el grupo", expresó una de las víctimas a Noticias Caracol.

Los delincuentes escaparon con el dinero, celulares y bicicletas de los deportistas, quienes exigen mayor acompañamiento de las autoridades durante estos recorridos.

