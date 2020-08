Se volvió tan viran en la mañana de este miércoles que el número de preso de Uribe es el más jugado en el chance y la lotería.

El senador reveló en su cuenta de Twitter que el Inpec le asignó un número como reo en domicilio.

Con una foto en la que se le ve muy asustado, Uribe reveló que es el preso número #1087985.

Pues las redes sociales se descontrolaron y sus usuarios no pararon de comentar sobre el tuit de Uribe.

Tanto ha sido el alboroto que los tuiteros que muchos decidieron que jugarían el chance o la lotería con los números de Uribe.

Algunos apuntan hasta las loterías con que jugarán el 1087 o el 7985.

¡Y tal parece que cumplieron con lo dicho!

Fue tal la acogida de estos números en las loterías y chances que en las principales ciudades del país los números han tenido alta demanda.

El gremio de chanceros, Asojuegos, confirmó a Semana que los números no se han vetado.

Esto, debido a que es un trámite complicado.

Sin embargo, señalaron que el número estaba teniendo alta demanda.

Pero muchos llegaron a pensar que sí lo vetaron en las loterías porque muchos no pudieron jugar.

La explicación que entregan sobre esto es que las loterías ya tienen impresos sus billetes y hacia la noche de este miércoles ya estaban agotados los que corresponden a los números de Uribe.

Me explican porque no se puede jugar por chance hoy el 7985.

Me parece raro🙈

— Gerardo Pérez H. (@Gerardoperezh) August 12, 2020