El Equipo Naranja se juega el partido de la vida en la comuna 13

Desde que inició la cuarentena en Medellín, el 14 de marzo, Willington Arley Cano, entrenador de fútbol del Club Semillas de Vida y Paz y líder social de la comuna 13, se cambió de camiseta y convirtió los senderos y calles de la comuna en su cancha.

Ganarle el partido al hambre se convirtió en su objetivo y con la ayuda de voluntarios, amigos, exjugadores, empresarios y líderes sociales, armó el equipo más importante de su vida: El Equipo Naranja.

El origen

“Cuando vi lo que pasó en España e Italia visualicé lo que podía pasar en Colombia. Empecé el movimiento para que se cerraran las escaleras eléctricas (el principal atractivo turístico de la comuna 13), porque el virus nos podía llegar con las personas del exterior, porque en los estratos 1 y 2 no había infección”, contó a PUBLIMETRO Willo, como lo conoce la comunidad.

El líder social y deportivo conoce muy bien su terreno y decidió, inicialmente, crear la Marea Azul. Este grupo estaba conformado por los jugadores de su club deportivo, que cambiaron los balones y las jornadas de entrenamiento, por armar mercados y entregarlos en los lugares más recónditos de la comuna.

“Un amigo me regaló 100 mercados y empezamos a repartirlos a las personas menos favorecidas. Ahí me di cuenta que eso no sería suficiente ni fácil y decidí crear el Equipo Naranja, la esperanza en la 13. Así nos unimos varios líderes sociales, artistas del barrio y más voluntarios”, comentó Willo.

Las ayudas

Cortesía

María del Socorro Villa, habitante de la comuna 13, es una de las favorecidas con las ayudas del Equipo Naranja. “Le escribí a Willo por Facebook porque vi que él estaba entregando ayudas y por el sector donde vivo había mucha gente necesitada. Me contestó y vino hasta acá a darnos mercados. Esta es una labor muy linda. Desde que empezó la cuarentena no hemos aguantado hambre gracias a ellos”, dijo a PUBLIMETRO.

María del Socorro reconoce que el Equipo Naranja no piensa ni en los peligros ni hasta a dónde tienen que subir con tal de entregar los alimentos. Con la voz entrecortada dijo: “toda la gente aquí llorando dice que los llevan en el corazón”.

Las ayudas no solo han sido de alimentos, también han mejorado la calidad de vida en el territorio con otras acciones . “Desde que inició la pandemia hemos impactado cerca de 7000 familias, logramos que algunas volvieran a tener energía a través de una gestión con EPM, entregamos camas, camarotes; y llevamos el pan de la esperanza, que es una actividad que hacemos tres veces por semana para 150 niños”, comentó el líder.

El impacto

Cortesía

“Empezamos a generar un impacto muy grande en la comunidad porque empezamos a hacer una labor que no hace el estado. Siempre le hemos pedido ayuda a la administración municipal, no solo ahora en la pandemia, sino desde hace muchos años, pero no llega”, agregó.

Willo reveló que está cansado de los gobernantes de turno. “Cuando vienen por los votos sí somos importantes, pero cuando ya están en el poder se olvidan de la gente y de las necesidades de las periferias de Medellín. Me duele ver la gente llorando por hambre”, dijo el líder.

El Equipo Naranja está conformado por 35 personas, entre los que hay líderes sociales, madres solteras desempleadas, jóvenes desempleados y voluntarios.

Cortesía

Willo considera que las ayudas entregadas por la administración son insuficientes. “Llegaron hace tres meses a sectores con 2000 habitantes y entregaron entre 50 a 100 mercados. La intervención estatal no es solo entregar mercados de $50.000 que dan risa, eso no es cumplirle al pueblo. Después de eso no volvieron a aparecer”.

Por otro lado, ante la situación de su gremio, el líder deportivo anunció la creación del Movimiento Unidos por el Deporte, con el que buscan ayudar a más de 300 entrenadores y a clubes deportivos. "Hay clubes a punto de desaparecer y niños que están desertando y son presa del bandalismo, la drogadicción y las esquinas", puntualizó.

Willo sigue regateando el hambre, creando jugadas para evitar perder el partido, que por ahora está en tiempo extra.

_______________________________________________________________

Lo que dice la administración

La Secretaría de Inclusión Social reveló que en San Javier, comuna 13, desde que inició la emergencia han entregado diferentes tipos de ayudas. Según las cifras entregadas a PUBLIMETRO, indican que en el territorio hay 935 beneficiarios con tarjetas bono por $50.000 del supermercado D1.

Además, han entregado 2513 ayudas alimentarias Emergencia, 40.540 Paquetes del Programa de Alimentación Escolar (PAE), 3098 entregas de bonos PP, 1384 paquetes Centro vida gerontológico, para un total de 47.535 ayudas entregadas.

_______________________________________________________________

La frase

“Desde que empezó la cuarentena no hemos aguantado hambre gracias a ellos”, María del Socorro, habitante de la comuna 13.

_______________________________________________________________

Las cifras

35 personas conforman el Equipo Naranja, la esperanza en la 13.

Más de 7000 familias han sido beneficiadas con las ayudas del Equipo Naranja.

47.535 han sido las ayudas entregadas por la administración local en la comuna 13 desde que inició la cuarentena, según datos de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín.

_______________________________________________________________

