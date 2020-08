Campesino relata los minutos de pánico que vivió cuando un hipopótamo lo atacó

Está vivo para contarlo, después de tres meses del insólito accidente reveló los detalles. Un campesino reveló cómo lo atacó uno de los hipopótamos que habita en la región.

Ataque de un hipopótamo

El pasado 11 de mayo Luis Enrique Díaz Flórez fue atacado por un hipopótamo. El campesino habló con El Colombiano y le reveló los detalles del ataque del que fue víctima.

Recuerda que estaba en un riachuelo, recogiendo agua cuando el suelo se sacudió. Dijo que por instinto dio un par de pasos, pero luego sintió la embestida del animal por un costado.

“Yo solo sentí el tropel, porque ese animal es grandísimo. Ahí quedé privado. Desperté a los tres días en el hospital”, relató al diario.

El campesino de 44 años es hoy el primer sobreviviente a un ataque de este mamífero en Antioquia. Su caso sucedió en la vereda Estación Pita, del municipio de Puerto Triunfo.

Díaz se encontraba con un compañero fumigando la maleza de una finca con un aspersor motorizado. Sin embargo, cuando se acercó al riachuelo para recoger agua se encontró con el animal.

“Vine a abrir los ojos en el hospital San Vicente de Paúl, en Rionegro. Me partió unas costillas y la pierna derecha. Pero, gracias a Dios bendito, no me la tuvieron que mochar", dijo el campesino.

Cabe recordar que fue Pablo Escobar quien introdujo esta especie animal al departamento. En los años 80 trajo varios ejemplares para la famosa Hacienda Nápoles, hoy convertida en parque temático.

Sobre la razón del ataque, el alcalde de Puerto Triunfo, Javier Guerra, le dijo al mismo diario que: "tal vez el ruido del motor de la máquina de fumigación lo estresó".

Además, reveló que: "es la primera vez en la historia que esto sucede en Puerto Triunfo. No sabemos por qué lo atacó, porque esos animales ya están acostumbrados a la gente. En el corregimiento de Doradal se mantienen por la calle para arriba y para abajo y no pasa nada”.

