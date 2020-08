Este caso ha generado indignación en redes. Campeona de pesas denunció que sus vecinos llamaron a la policía por entrenar en su casa.

Una triste denuncia hizo la campeona de pesas del Atlántico, María Fernanda García Santiago, a través de sus redes sociales.

En video, la deportista contó en medio de lágrimas, que algunos vecinos llamaron a la Policía para impedirle entrenar frente a la propia terraza de su residencia, ubicada en el barrio Lucero en Barranquilla.

“Estoy muy triste y muy indignada. Como muchos saben soy deportista en levantamiento de pesas, que es un deporte individual y ya nos están empezando a permitir hacer competencias y los escenarios deportivos aún no se han abierto. A nosotros los deportistas nos queda tratar de buscar implementación para entrenar en nuestras casas”, lamentó García.

Actualmente se está preparando para una competencia que se realizará en forma virtual en septiembre.

La pesista en el video mostró la terraza al interior de su casa y explicó que a veces le toca entrenar afuera en el andén de su residencia.

También detalló que los discos de sus pesas están forrados con caucho para que no reboten en el concreto y así no dañar la vía.

Además su deporte no forma aglomeraciones que puedan afectar a la comunidad en medio de la pandemia del coronavirus.

“Mis vecinos llamaron a la policía para denunciar que yo no podía hacer ese tipo de cosas. Me entero que todos los vecinos de esta cuadra, que son mala gente, están recolectando firmas para que yo no entrene más”, dijo llorando.

La deportista fue visitada por la patrulla Covid y demás uniformados quienes le impidieron seguir entrenando en ese lugar de su casa. Recibió un llamado atención.

La hoja de vida de la pesista está llena de triunfos deportivos, García en 2019 hizo parte del Team Barranquilla y cuenta con el apoyo de Indeportes, ha sido subcampeona suramericana Sub-20, subcampeona mundial Sub-20, subcampeona nacional Sub-20, medalla de bronce en los Juegos Nacionales 2019 y tres veces campeona nacional juvenil.

“¿Hey qué les parece? Yo los represento a ellos. Muchas veces los he representado en la Selección con Atlántico y cómo me van a salir con ese tipo de cosas ahora. Yo no estoy formando guachafita, yo no estoy haciendo fiesta, haciendo parranda yo estoy entrenando. Soy una deportista de toda la vida y este tipo de cosas me da muchísima tristeza”, concluyó.

La pesista busca el apoyo de las autoridades para poder seguir entrenando en su residencia.

