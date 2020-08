¡Perdió todo el cabello! La terrible agresión que sufrió una colombiana en España

Marcela Tascón, una vallecaucana que vive en España, fue víctima de un ataque con pegamento que le produjo quemaduras de primer y segundo grado en la frente. Su niño de ocho años estaba en el lugar.

Aunque las causas son confusas, Tascón contó en Telemundo y en su cuenta de Instagram que otra colombiana la llamó por teléfono y le dijo que necesitaba los servicios de su centro de estética.

Como no le generó ninguna sospecha, le dio la dirección del lugar. "Me suena el timbre y veo a un chico con una gorra roja y con un ramo. (…) Me miró y me tiró el ramo de flores a los pies. Se abalanzó contra mí, me puso el gorro y salió corriendo", recordó la víctima.

En el gorro había una mezcla de dos tipos de pegamento corrosivos, que le causaron graves lesiones. Para tratar las heridas, Marcela tuvo que ser rapada de manera inmediata y perdió todo el cabello.

Según lo que le dijo su médico, el ataque se conoce como 'el champú' y podía obedecer a un caso de celos. "Me dice "tú sabes que esto lo ha pagado alguien y que esto es obra de una mujer, porque esto en Colombia lo suele hacer una mujer ofendida"", relató Tascón.

Ahora, sin su cabellera pero en recuperación, Marcela asegura que el ataque no va a cambiar su vida sino que la hará más fuerte y valiente. Por fortuna no tuvo quemaduras en el cuero cabelludo, así que su cabello crecerá de nuevo.

Las autoridades españolas están investigando quiénes fueron los autores de este terrible hecho.

