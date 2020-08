Le cayeron a Iván Cepeda por decir que el presidente Duque era un 'dictador'

El senador Iván Cepeda anunció acciones contra el presidente Iván Duque por defender a Álvaro Uribe.

Durante el fin de semana el senador del Polo publicó una serie de trinos en los que criticó el apoyo del mandatario al senador.

Aseguró que Duque está atacando la independencia del poder judicial.

Entonces, dijo que es "propio de dictadores y déspotas controlar o destruir el poder judicial".

Y agregó: "intenta, en forma reiterada, desafiar e influir el Poder Judicial, amenaza con 'reformar' la justicia para rediseñarla a favor de su mentor político".

2. Fui investigado entre 2012, cuando Uribe me denunció, y 2018, cuando se declaró auto inhibitorio a mi favor. Durante 6 años Uribe llevó a la CSJ decenas de falsos testigos. Me defendí con rigor y la justicia me dio la razón. Nunca pedí reformar la justicia o una Constituyente.

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 8, 2020