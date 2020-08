Un mes sin ver a su familia tenía empleada que cayó del piso 11 de un edificio

Este caso está siendo investigado por las autoridades. Un mes sin ver a su familia tenía empleada que cayó desde el piso 11 de un edificio.

Familiares de Glenis Baloyes Pérez, quien falleció este viernes en Cartagena, presuntamente por estar limpiando los vidrios de un balcón, ubicado en el piso 11, aún se preguntan que ocurrió con la empleada doméstica.

En diálogo con el diario El Universal manifestaron que Glenis tenía un mes sin ver a sus familiares y que al parecer "vivía interna" en este apartamento, donde trabajaba sin prestaciones y en la informalidad desde hace un año.

Además detallaron que sus empleadores son extranjeros y que hasta este sábado, ellos no se habían comunicado con los dolientes de la trabajadora.

Por ello, sus familiares, manifestaron sentir "tristeza e impotencia" por la pérdida de su ser querido, sin siquiera tener certeza de lo ocurrido.

“Son unos extranjeros los patrones y no hablan español, pero creo que para este tipo de situaciones tan delicadas deben tener una persona que les colabore. Lo que sabemos es lo que hemos leído por redes sociales y por la prensa, pero no porque ellos no los hayan dicho directamente”, dijo Marta Parra, cuñada de la víctima al diario El Universal.

Un testigo contó al diario cartagenero, que la mujer se habría subido a un banco alto para limpiar los vidrios del balcón, que son transparentes para apreciar las vistas, pero que perdió el equilibrio y cayó lamentablemente al vacío.

Los trámites del levantamiento del cadáver también fueron complejos.

“Los señores de la funeraria no se pudieron llevar el cadáver porque los papeles no estaban completos. Parece que ella no tenía ningún tipo de seguridad social y trabajaba en ese edificio desde el año pasado. Sobre la realidad de lo que pasó lo sabrán ellos, quienes estaban allí cuando ocurrió el incidente, ella que en paz descanse y Dios”, contó Parra.

Hasta el momento también se desconoce, por qué sus empleadores, permitieron que la mujer de 52 años, realizara una actividad de alto riesgo sin las debidas precauciones, cuando son labores que deben ser realizadas por personal especializado.

Un mes sin ver a su familia tenía empleada que cayó desde el piso 11 de un edificio

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News