Así se defendió Gustavo Bolívar de las críticas por comparar las caravanas de Diomedes Díaz y Uribe

Una vez más el senador Gustavo Bolívar está en el ojo del huracán. Esta vez es por cuenta de un mensaje que escribió en la noche de este viernes, 7 de agosto. En este se refirió a las caravanas que piden la libertad de Uribe y las comparó con las de Diomedes Díaz el día de su muerte.

"Las caravanas por la libertad de Un criminal me recuerdan el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz después de matar a Doris Adriana Niño. Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos para educar este país", escribió.

El mensaje no cayó bien ni ante los ojos de los seguidores del senador Álvaro Uribe ni ante los seguidores y familiares del cantante.

A través de un comunicado los hijos del cantante Diomedes Díaz rechazaron la comparación. "No aceptamos que lo tilde de criminal, no aceptamos que calumnie a una persona que ya no se encuentra en este plano terrenal y mucho menos aceptamos que lo acuse sin pruebas o conocimiento".

Además, le dicen al senador que: "lo exhortamos a que sea consecuente con sus palabras y proceder, es irónico que solicite educación para el país cuando usted es catalogado como el padre del narcogénero".

La respuesta

Hace pocos minutos el Senador le respondió a todos las críticas a su mensaje. Escribió de nuevo en su cuenta de Twitter: "sobre algunas críticas por “mancillar” el nombre de Diomedes Díaz: escribí un libro sobre el caso, leí el expediente. A Doris Adriana la vejaron. Sentí dolor por su familia cuando los fanáticos celebraron.

Me encanta su música y la oigo pero sé diferenciar al músico del ser humano".

