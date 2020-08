Etapa 3 Tour de Polonia | horario y dónde ver en TV etapa 3 del Tour de Polonia: etapas, canal, perfil, colombianos

¿Transición? Esa palabra no existe en el ciclismo. A pesar de la poca dificultad que pueda representar una etapa, los ciclistas dan lo mejor de sí para no ceder terreno. Por eso, dicho término no cabe en este deporte. El link para ver el Tour de Polonia Etapa 3 lo encuentra más abajo.

Sin embargo, para nadie es un secreto que hay jornadas más exigentes que hacen ver a las otras como si fueran de "paso". Es el caso de la que se llevará a cabo hoy entre Wadowice y Bielsko-Biala a lo largo de 203.1 kilómetros.

Allí, los ciclistas se enfrentarán a uno de los días más fuertes del Tour de Polonia. De hecho, quedará definido en gran parte quiénes se perfilan como firmes candidatos al título. Y es que habrá tres premios de segunda categoría y cuatro de primera.

Hasta el momento, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) es el gran líder de la general, seguido por Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) y Kamil Malecki (CCC). Pero se espera un revolcón en la clasificación.

Es ahí donde los sudamericanos esperan aprovechar y dar el golpe. El ecuatoriano Richard Carapaz (Team Ineos) y el colombiano Esteban Chaves (Mitchelton Scott), ambos a 10 segundos del primero, sueñan con pescar en río revuelto, apelando a su capacidad en los ascensos.

Perfil del Tour de Polonia Etapa 3 (Altimetría)

Página Oficial del Tour de Polonia

¿Dónde ver y seguir minuto a minuto el Tour de Polonia Etapa 3 ONLINE EN VIVO?

Día: 7 de agosto

Hora: 6:30 a.m. (Colombia) / 1:30 p.m. (Polonia)

Canal: Señal Colombia transmitirá la Etapa 3 del Tour de Polonia EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto de la etapa 3 en la página oficial del Tour de Polonia

