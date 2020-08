Uribistas salieron este 7 de agosto en protestas contra la detención del senador

View this post on Instagram

Simpatizantes del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez salieron la tarde de este viernes a las calles de Valledupar para expresarle su apoyo después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria por presunto fraude procesal y soborno de testigos. La marcha partió desde el parque Leyenda Vallenata de Valledupar y recorrió las principales calles de la capital del Cesar. 📸 @joaquinramirez2010