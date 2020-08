¡Rápida y furiosa! Mujer alcanzó a los fleteros que acababan de robar a una abuelita

Ocurrió en Funza, Cundinamarca, a pocas cuadras de la Alcaldía. Mujer alcanzó a los fleteros que acababan de robar a una abuelita.

Una usuaria de Twitter compartió un hilo en el que cuenta la historia de una valiente conductora que emprendió una persecución contra un vehículo Hyundai rojo, de placas FOO 737.

Minutos antes, los ocupantes del carro le habían robado $4 millones a una adulta mayor que acababa de retirarlos de una sucursal de Bancolombia.

"(…) este carro me cerró. Resulta que acababa de robar a una señora. Gracias a Dios lo alcancé. La Policía me iba a parar porque me pasé el semáforo en rojo y les dije que iba persiguiendo un carro que acababa de robar a la señora", contó la mujer en un video que grabó durante la detención de los fleteros.

En la vía Mosquera – Funza km 4 + 200 con @TransitoPolicia, capturamos a tres personas quienes habían hurtado la suma de 4.000.000 y emprendieron la huída en un vehículo el cual fue inmovilizado. #SeguridadVial #ConstruyendoSeguridad. pic.twitter.com/6dbMYELVXx — CR. César Ovidio Castro Guerrero (@PoliciaCmarca) August 5, 2020

Según versiones preliminares, los tres ladrones amenazaron a la víctima con armas de fuego para que entregara el dinero a cambio de no ser asesinada. En la persecución, como copiloto, iba la adulta mayor.

Cuando la mujer llamó la atención de los policías por haber omitido el semáforo en rojo, los agentes adhirieron a la misión de alcanzar a los fleteros y lo lograron.

En la revisión del carro fueron encontrados otros elementos de valor como euros, dólares y maletas con dinero y joyas, según informó Radio Santa Fe.

Estas pistas permiten intuir que los tres detenidos hacen parte de una estructura delincuencial dedicada al hurto. Según el agente que atendió el caso, las principales víctimas serían adultos mayores y operarían con la ayuda de funcionarios de los bancos.

Valiente mujer persigue y detiene a tres fleteros en Funza, Cundinamarca pic.twitter.com/KO2haYkKf4 — MARY JOHANNA GÓMEZ CALDERÓN (@maryjogc) August 6, 2020

