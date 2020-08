El periodista y youtuber compartió el video en su cuenta de Instagram, en el que hace un conteo regresivo. Daniel Samper contó cuáles han sido las siete mentiras de Iván Duque en sus dos años de Gobierno.

En el séptimo lugar de las mentiras del presidente, según Samper, está haber dicho que no haría trizas los acuerdos de paz. "Cuando era candidato, Iván Duque dijo que "nosotros no queremos hacer trizas los acuerdos"", dice el periodista citando al mandatario. "Pero, apenas se posesionó, ya estaba tratando de modificar la agenda. Desde entonces no ha parado de darle golpes al proceso", añade Samper.

En el sexto lugar del conteo está que mintió cuando dijo que cada candidato debía responder por la financiación de la campaña, lo que no se cumplió cuando se revelaron los audios del Ñeñe Hernández. "Frente a esos señalamientos, en vez de responder, ha hecho lo que se debe hacer frente al coronavirus: taparse la boca y lavarse las manos", apunta el youtuber.

La quinta mentira de Duque, según Samper, es haber asegurado en campaña que iba a bajar los impuestos, algo que tampoco se ha cumplido. "Solo una vez cumplió su promesa de bajar impuestos. Fue, precisamente, en medio de la pandemia, cuando lazó el Día sin IVA", dice Daniel.

En cuarto lugar está "mintió cuando dijo que su gobierno sería austero". De acuerdo con Samper, esto resultó falso porque, en la pandemia, el presidente gastó cerca de $10 mil millones en camionetas blindadas y $3350 millones en publicidad para mejorar su imagen en redes sociales.

En el tercer lugar de las mentiras de Iván Duque durante sus primeros dos años en la Presidencia está haber dicho que protegería a las motos: "Cero peaje para las motos", pregonaba el mandatario en campaña. "Pero, en el poder, Duque 'aceleró' medidas contra las motos y las puso a pagar peajes", apuntó Samper.

En el segundo lugar está "Mintió cuando dijo que no daría mermelada", una frase a la que se refirió el mandatario de manera textual. Pero, según Daniel, "su gobierno parece una repostería". Mencionó nombramientos dudosos como el de Ubéimar Delgado, exgobernador del Valle y hoy embajador en Suecia, que no sabe hablar inglés.

La mentira mayor

En el conteo de Samper, la mentira más grande del gobierno de Iván Duque es haber dicho que cuidaría el medioambiente, pues se ha notado su apoyo al fracking y a la minería. "En campaña se comprometió a no hacer fracking. Pero, en el poder, está haciendo pilotos de fracking", afirmó el periodista.

Daniel Samper contó cuáles han sido las siete mentiras de Iván Duque en sus dos años de Gobierno

Más noticias de Colombia, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.