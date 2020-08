Se trató de la celebración del cumpleaños de Lili Calderón y Daniel Calderón. Indignación por fiesta en pleno pico de la pandemia de cantantes y modelos.

Medellín está atravesando el momento más complejo de la pandemia y estos artistas decidieron celebrar con una fiesta en pleno pico.

Fue una megafiesta en la que, según El Tiempo, participaron diferentes artistas. Entre esos estaban Nelson Velásquez, cantante vallenato de los populares Inquietos; Hebert Vargas y Luis Cueto.

En la fiesta solo tenían tapabocas algunos de los músicos de la orquesta. Es evidente que ninguno de los asistentes cumplió con las medidas de bioseguridad.

Uno de los videos fue compartido por Adry Ocampo, que según su cuenta de Twitter es médica de la ciudad. Las imágenes las compartió con el siguiente mensaje: "Muy complejo cuando la norma se incumple a este nivel y la obligatoriedad parece ser sólo para unos. Alcalde esto ha sido publicado en las historias de Manuela Ospina Zapata en Instagram. ¿Aceptable esto cuando tenemos hospitales a reventar por pandemia?".

Este mensaje motivó a que más personas identificaran a los asistentes y compartieran más videos.

En redes sociales se preguntan si es que la ley no es para todos y las figuras públicas no deben cumplir la cuarentena. Por ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto.

