A través de redes sociales varios uribistas pidieron despido de joven por dar a conocer su posición política.

Se trata de una mujer que expresó felicidad por la decisión que tomó la Corte Suprema de darle detención preventiva domiciliaria al senador Álvaro Uribe.

Por medio de un video la joven gritó "por fin", haciendo referencia al primer caso contra Uribe que avanza en la Corte.

Tal parece que ella trabaja en una entidad bancaria colombiana.

Y esta fue la excusa de muchos seguidores del líder del Centro Democrático para pedir que la sacaran de su trabajo.

En Twitter, varios clientes del reconocido banco pidieron despedir a la joven porque les molestó su postura política.

Uno de los mensajes dice:

"Pues yo soy cliente hace muchos años y si les digo que está boba pendeja no merece ser la voz de los canales de atención del banco. Como si no hubiera 10 mil niñas que trabajan allá con ese acento paisa que nos encanta. ¡Echen a esa estúpida!".

La mujer, víctima de los ataques, se llama Lina Arango y tuvo que cerrar sus redes sociales por el número de insultos que estaba recibiendo.

Por su parte, el banco fue consultado por Publimetro sobre la situación y afirmó que la joven es una provedora de servicios y no una empleada del mismo.

Uribistas están "intentando" "boycottear" Bancolombia porque la actriz de voz de "Marque 1 para X, Marca 2 para Y" celebró el arresto

SALEN CON COSAS TIPO "ELLA ES LA QUE MANEJA LA INFORMACIÓN"

BRUH, CREEN QUE LA GRABACIÓN DE LA ACTRIZ ES EN TIEMPO REAL, YOU CAN'T MAKE THIS UP pic.twitter.com/XqRmBlr5ig

