Ya es definitivo, los estudiantes de colegios oficiales no volverán a clases presenciales. Colegios oficiales de Medellín continuarán con las clases virtuales por el resto del año.

Colegios oficiales de Medellín

Las instituciones de la ciudad han manifestado de continuarán con las clases virtuales y no volverán a las clases presenciales. De tal manera que la ciudad no implementará el modelo de alternancia que propone el Ministerio de Educación.

“Hemos tomado la decisión junto con el alcalde Daniel Quintero de no regresar a clases los colegios oficiales durante este año. Es decir, no regresar a clases lo que significa es no estar al interior de las instituciones educativas", dijo Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín a Noticias Caracol.

Además, la secretaria indicó que se está trabajado en el fortalecimiento de los maestros y de la malla curricular.

"Fortaleceremos todo este tema con el equipo de transformación curricular. Un acompañamiento mucho más permanente, mucho más cercano con cada uno de los rectores, con los maestros. A través de Mova (Centro de Innovación del Maestro) se fortalecerá, por ejemplo, todo el tema de alfabetización digital de los profesores”, indicó.

