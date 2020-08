Petro respondió si se siente feliz con la captura de Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado. El mensaje de Gustavo Petro sobre captura de Álvaro Uribe.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

El senador Gustavo Petro, enemigo político de Uribe, se manifestó en la comisión primera, mientras se desarrollaba una sesión.

El senador indicó que lo primordial consiste en "respetar a la justicia".

También lo señaló en su cuenta de Twitter:

“Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso, Colombia debe respetar su justicia”.

Pero fue más allá.

El senador aseguró que no se siente feliz con la captura de Uribe.

"¿Que si me siento contento? No Nunca me ha producido satisfacción que una persona pierda su libertad. No seria un democrata si me sucediera lo contrario A Uribe hay que derrotarlo en las urnas o nunca la sociedad colombiana saldará su deuda: La del fascismo que la carcome. La Corte Suprema debe ser protegida y respetada. Parte del acuerdo Nacional que propongo es la de un justicia fuerte y autónoma. Solo con Justicia tanto social como jurídica construiremos paz y democracia".