El mensaje de Gustavo Petro sobre captura de Álvaro Uribe.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

El caso que priva de la libertad al hombre que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El senador Gustavo Petro, enemigo político de Uribe, se manifestó en la comisión primera, mientras se desarrollaba una sesión.

El senador indicó que lo primordial consiste en "respetar a la justicia".

También lo señaló en su cuenta de Twitter:

“Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso, Colombia debe respetar su justicia”.

