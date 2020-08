Llueven duras críticas contra comercial del Gobierno sobre los cuidados durante la cuarentena

Día a día, se confirman nuevos casos de coronavirus en Colombia. De hecho, las estadísticas son alarmantes. Hasta el momento se registran 317.651 casos de COVID-19 y 10.650 fallecidos.

El Gobierno ha tomado algunas medidas para evitar la propagación. Asimismo, a través de sus redes sociales oficiales (@infopresidencia), comparten algunos tips, videos o imágenes con los cuidados que se deben tener.

Fiel ejemplo de ello fue un comercial publicado el pasado 27 de julio, donde invitaban a los ciudadanos a "no descuidar la salud, alimentarse bien, ejercitarse y aplicar las medidas de bioseguridad"

"Es tiempo de cuidarnos. Cuida tus horarios de alimentación y toma suficiente agua durante el día. Una dieta balanceadas que incluya frutas y verduras, te ayudará a estar saludable. 30 minutos de ejercicio al día harán la diferencia en tu ánimo y salud. Tu salud es invaluable y el autocuidado, tu mayor aliado"

#NoBajemosLaGuardia | En esta nueva etapa de aislamiento preventivo no descuides tu salud, aliméntate bien, ejercítate y no olvides aplicar las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus. pic.twitter.com/HLhtK8Y3by — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 27, 2020

No obstante, el resultado no fue ni el mejor ni el esperado. Las críticas no se hicieron esperar y cientos de colombianos se pronunciaron frente a lo que veían.

¿Por qué llueven críticas contra comercial del Gobierno sobre los cuidados en tiempos de cuarentena?

"Acabo de ver a Tumaco y Quibdó en esas" o "cómo hace la gente que esta en pobreza extrema y que no tiene ni un vaso con agua potable y mucho menos para una ensalada fit?" fueron algunos de los comentarios de los ciudadanos en redes sociales.

Acabo de ver a todo Tumaco, Quibdo y hasta Dibulla en la guajira en esas :s — dafo (@Licendafo) August 2, 2020

Jajajaja, seguro que esa es la vision de Duque de lo que esta pasando en Colombia. — JAVIER RANJEL (@JAVIERRANJEL) August 2, 2020

Sin embargo, no solo se quedaron en palabras. Varios colombianos también publicaron fotografías como ejemplo y para retratar la realidad que se vive en varios lugares del país. Además, expresaron que era imposible seguir al pie de la letra lo sugerido por el comercial.

Para este tipo de colombianos no aplica el comercial clasista. pic.twitter.com/klTAR34Zan — Hernan J (@hjarami1) August 2, 2020

Esta es la Colombia real. La de la publicidad es imaginaria. pic.twitter.com/HLvDNsloAz — JJ El bueno (@JJLara7) August 2, 2020

Siga a Publimetro Colombia en Google News